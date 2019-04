Ariana Grande se refirió a los rumores de su supuesta bisexualidad

La semana pasada, Ariana Grande estrenó su nuevo sencillo y videoclip "Monopoly", el cual provocó una extensa discusión en redes sociales.

Y es que las opiniones sobre el nuevo hit de la cantante junto a Victoria Monét se centraron en el tono sensual y provocativo de la canción, el que muchos etiquetaron de "homosexual" y "lésbico".

Además del sexy dúo, la letra de la canción fue lo que causó más revuelo, ya que Ariana señala que "me gustan las mujeres y los hombres", mientras aparecen fuera de un baño de hombres con sus manos formando las letras "W" y "O", para que al juntarla con la palabra "Men" dijera "Women".

Tras la publicación del video, los seguidores de Grande comenzaron a preguntarse a través de Twitter si "¿Ariana literalmente acaba de salir del clóset? Por favor digan que sí, necesito otro ícono gay en mi vida".

did @ArianaGrande literally just come out as bisexual. please say yes. i need another gay icon in my life🏳️‍🌈 — maya☁️👼🏼 (@enchxntedtswift) 1 de abril de 2019

"¿Podrías confirmar si eres bi? Porque estamos confundidos si es real o no", le preguntaron a la artista. Sin embargo, no respondió hasta que una usuaria comentó que "Ariana no se va a etiquetar, pero dijo lo que dijo".

En esa línea, la intérprete de "NASA" respondió: "Nunca lo he hecho y no siento la necesidad de hacerlo, lo que está bien".