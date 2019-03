Ariana Grande se emocionó hasta las lágrimas al recordar a Mac Miller en pleno concierto

Los últimos dos años le trajeron buenos y malos momentos a Ariana Grande, ya que entre todos los premios que recibió se encuentra el atentado de Mánchester en 2017 y la muerte de Mac Miller, su exnovio, en 2018.

El fallecimiento del rapero aún es algo que la complica y emociona, y así ha quedado demostrado en su esperada gira mundial, "Sweetner", donde ha llorado al mencionar a Miller, conmoviendo a todos sus seguidores.

Fue uno de sus fanáticos quien grabó el sensible momento y lo compartió en redes sociales, donde se puede ver a la intérprete de "NASA" llorando en pleno concierto al recordar a su gran amor.

El primer episodio ocurrió cuando Ariana cantaba "Goodnight n Go", y posteriormente al mencionar su nombre en "thank u, next".

i cried a lot tonight but NOTHING HAS BROKEN ME like the video i just found on my phone of the end of goodnight n go. ily @ArianaGrande 🖤 pic.twitter.com/iLbcV2nalb — allison crist (@allisonMcrist) 19 de marzo de 2019

mood is ariana grande getting emotional during thank u next and then twerking momentarily after 😭pic.twitter.com/il2cP7usEe — ‎ㅤㅤㅤً (@sweetenersource) 19 de marzo de 2019

Tras la viralización, Ariana Grande expresó sus sentimientos a través de Twitter, donde escribió: "Gracias por aceptar mi humanidad. Es súper triste y difícil cantar algunas de estas canciones, pero me hacen sonreír. Me veo como Penny Pingleton aquí. Los amo y gracias por todo, siento su calor allí arriba y eso ayuda mucho, lo aprecio".