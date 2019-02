Ariana Grande reveló la verdadera razón por la que no quiso presentarse en los Grammy 2019

Ariana Grande quiso que sus fans sepan el verdadero motivo por el que no se presentará en los Grammy 2019, aunque su imagen ha sido utilizada en las campañas publicitarias del evento. La artista desmintió la versión de uno de los productores de la entrega de premios, quien aseguró que era "demasiado tarde" para que ella pudiera "preparar algo adecuado" para el evento.

"Me mantuve en silencio, pero ahora estás diciendo mentiras de mí. Yo puedo armar una presentación de la noche a la mañana y tú bien lo sabes, Ken", escribió Grande en su cuenta de Twitter, compartiendo una captura de pantalla mostrando los comentarios que hizo el productor Ken Ehrlich, durante una entrevista con The Associated Press. "Decidí no asistir cuando intentaste reprimir mi creatividad y libertad de expresión. Espero que el espectáculo sea exactamente lo que deseas y más".

"Ofrecí tres canciones distintas" continuó la cantante de "7 rings". "La idea es colaborar, sentirse apoyada y ser honestos. No es política. No se trata de hacer favores, ni de entrar en juegos. Esto terminó siendo un juego gente… lo siento, pero para mí la música no se trata de esto", añadió.

Ariana está nominada a dos premios Grammy (Mejor interpretación pop en solitario, por God is a woman y Mejor álbum vocal pop, por Sweetener) y dijo que "permanece agradecida por el reconocimiento que recibió este año".

La artista asistió por a los Grammy por última vez en el 2016, en el 2017 también estuvo nominada en dos instancias, pero decidió no asistir.