Ariana Grande recuerda el atentado en Manchester: "Todavía es muy doloroso"

La cantante Ariana Grande contó a la revista Time que aún no logra superar el atentando en el que murieron 22 personas, durante un concierto que brindaba en Manchester, Inglaterra, en mayo de 2017.

"Uno cree que con el tiempo será más fácil hablar de ello. O que uno encontrará la paz. Pero sigo esperando cada día a que llegue la paz y todavía es muy doloroso", dijo en una entrevista para destacarla como una de las líderes de la nueva generación.

thank u for being so gentle and kind and easy to talk to ! it was nice chatting and ripping up the grass on the lawn together. *hug* https://t.co/GtWmukq0go