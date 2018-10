Ariana Grande realiza un nuevo homenaje a Mac Miller

Ariana Grande compartió un nuevo registro de su relación con Mac Miller, quien falleció el mes pasado producto de una sobredosis.

En un video publicado en las Stories de Instagram, los seguidores de la cantante pudieron ver al rapero de traje mientras hablaba y se reía con la abuela de Ariana. En un momento, Mac se da vuelta y le sonríe a ella de manera coqueta.

La muerte del rapero "devastó verdaderamente" a la cantante, e incluso ella misma compartió un tierno video de ella y Mac, donde escribió "no puedo creer que ya no estás aquí. No puedo hacer que mi cabeza lo entienda. Hablamos de esto. Tantas veces. Estoy tan enojada, estoy tan triste que no sé qué hacer. Fuiste mi amigo más querido. Durante mucho. Por sobre todo. Siento tanto no poder haber arreglado o quitado tu dolor. De verdad quise hacerlo. El alma más generosa y más dulce, tuvo demonios que nunca mereció. Espero que estés bien ahora. Descansa".

Sin embargo, la muerte del rapero no es lo único que enfrenta Grande, ya que hace menos de una semana puso fin a su breve compromiso con Pete Davidson.