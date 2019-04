Ariana Grande mostró cómo quedó su cerebro tras el atentado en Manchester

Ariana Grande usó su cuenta de Instagram para compartir imágenes del examen cerebral que le realizaron en 2017, para mostrar los efectos del estrés post-traumático que presentó tras el atentado en su concierto en Manchester.

"Hilarante y aterrador" fue la forma en la que la cantante estadounidense describió las instantáneas, donde muestra las diferencias entre un cerebro "sano" y uno con estrés post-traumático.

Posteriormente, la intérprete de "NASA" publicó en sus Stories, una radiografía de su propio cerebro, el cual estaba totalmente estresado por el impacto del ataque que mató a 22 personas.

El año pasado, la voz de "7 Rings", dijo que sufre de estrés post-traumático y que para ella "es complicado hablar de eso, porque sé que muchas personas sufrieron enormes pérdidas, pero es verdad".

Ariana via instagram stories 😞



explanation: (PTSD) is a mental health condition that's triggered by a terrifying event either experiencing it or witnessing it. symptoms may include flashbacks, nightmares and severe anxiety, as well as uncontrollable thoughts about the event. pic.twitter.com/G60t48VWMI