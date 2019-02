Ariana Grande impresionó a sus seguidores al mostrar cómo se ve sin su cola de caballo

Ariana Grande se caracteriza por dos cosas: su gran calidad vocal y su cabellera lisa que luce una larga cola de caballo.

Pero a través de redes sociales la intérprete de "NASA" mostró cómo es en realidad su pelo, dejando impresionados a sus seguidores. Es más, para reírse de la situación, la cantante subió a Twitter una instantánea de hace 20 años en la que muestra su cabello al natural.

"Si soy honesta… Así es exactamente cómo me veo sin mis pestañas y mi cola de caballo. Cualquiera que me conoce lo sabe. Tengo 25 y ahí tenía 5. La única diferencia es que ahora en esa mano dice 'parilla'", escribió junto a la foto, haciendo referencia al polémico y divertido tatuaje que se realizó en japonés.

if i’m honest ..... this is still exactly what i look like without lashes and my pony ..... anyone who knows me knows me knows ..... like .... i’m twenty five. i was five here. the only difference now is that hand now says bbq grill finger. pic.twitter.com/rkAbXla1YF