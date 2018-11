Ariana Grande dedica canción a sus exnovios y asegura que ya conoció a alguien mejor

La vida amorosa de Ariana Grande ha sido tema obligado en los últimos meses. No sólo por su reciente separación de Pete Davidson, con quien se había comprometido, sino que también por la repentina muerte de Mac Miller, su ex novio de más de dos años.

Estas situaciones estimularon su creatividad, ya que la cantante acaba de publicar una nueva canción llamada "Thank u, Next", que actúa como un recado para sus exparejas y un aviso para los futuros.

"Gracias, el siguiente", podría llegar a formar parte de su nuevo álbum, ya que Ariana afirmó haber escrito material suficiente luego de su quiebre con Davidson.

En los párrafos, la intérprete no puede ser más explícita, pues hace un extenso repaso por su vida amorosa: "Pensé que iba a acabar con (Big) Sean, pero no encajamos. Escribí canciones sobre Ricky (Álvarez), ahora las escucho y me río. Incluso estuve a punto de casarme, y por eso estoy muy agradecida a Pete (Davidson). Me encantaría poder darle las gracias a Malcolm (Miller), porque era un ángel".

Más adelante dice: "Uno me enseñó acerca del amor, otro de la paciencia y otro del dolor. Gracias, que pase el siguiente", convirtiéndose en un historial de sus romances.

Sin embargo, la parte favorita de muchos es en la que hace referencia a que ya está conociendo a alguien más, asegurando que "ahora tiene mejores discusiones y que esta persona sí va a durar más tiempo en su vida", porque esta persona no es otra que ella misma, "Ari", como menciona más adelante.

Es decir, que en estos momentos de su vida, la mejor relación que mantiene es la que tiene con ella misma.