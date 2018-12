Ariana Grande consiguió el mejor debut de un videoclip en la historia de YouTube

Ariana Grande ha roto un nuevo récord personal, y es que la cantante consiguió el mejor debut de un videoclip en toda la historia de YouTube gracias a su canción "thank u, next".

Según informó Billboard, el tema registró 55,4 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Además, es el video musical que ha alcanzado rápidamente los 100 millones de visionados en la plataforma.

Grande ocupó sus redes sociales para dar las gracias a sus seguidores y, en especial, agradeció a la directora del video, Hannah Lux Davis.

"Gracias a todos. Los queremos y estamos muy emocionados", indicó la estrella del pop en Twitter.

El clip se estrenó el 30 de noviembre bajo la gran expectación por los adelantos previos compartidos en redes sociales, ya que "thank u, next" está lleno de guiños a la cultura pop, haciendo referencia a películas como Mean Girls y Legally Blonde.