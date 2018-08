"Arenita" ya tiene fecha para irse de Chile a vivir con su pareja danesa

Natalia Rodríguez, más conocida como "Arenita", ya prepara su viaje definitivo a Dinamarca, lugar donde se encuentra su nueva pareja, Jens Bach.

Si bien ya lo había anunciado, la actual ejecutiva comercial le puso fecha a su adiós definitivo al país: el próximo 4 de septiembre.

"Para todos los que me han preguntado cuando me voy de Chile, me voy el 4 de septiembre 🛫", escribió junto a la bandera del país europeo en su cuenta de Instagram. "También a partir de esa fecha cambiare mi número telefónico, me pueden ubicar al correo o por mensaje y les daré mi nuevo contacto", señaló, recibiendo muchos comentarios positivos que no se demoró en agradecer.

Recordemos que la figura del desaparecido programa "Yingo", cambió de perfil y comenzó a trabajar en asesorías comerciales en salud sin perder el contacto con sus seguidores en redes sociales.