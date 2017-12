Arcade Fire deslumbró a sus fanáticos a tres años de su debut en el país

A tres años de su debut en Chile como una de las bandas del Lollapalooza 2014, Arcade Fire volvió a tocar en Santiago para el deleite de un Movistar Arena repleto que vitoreaba gran parte de las canciones que sonaron de sus cinco álbumes de estudio.

La agrupación se encuentra presentando su último disco, Everything Now, en el marco de la gira Infinite Content y sus teloneros fueron los colombianos de Bomba Estéreo, quienes acompañaron a los canadienses en el escenario cuando tocaron la cuarta canción de su presentación, "Haiti".

El espectáculo comenzó evocando un ring de boxeo, con un locutor que presentaba a los integrantes a medida que aparecían entre el público para subirse al escenario. Arcade Fire ya domina una épica sobre el escenario, logrando que los espectadores corearan muchas canciones a viva voz como "Wake Up", "Here Comes the Night Time" y "Reflektor", además de su último single que abrió el show, "Everything Now".

Los miembros de la banda tocan múltiples instrumentos, y a medida que avanzaba la jornada integrantes como Régine Chassagne además de cantar temas como "Sprawl II (Mountains Beyond Mountains)" y "Haiti" se paseaba por la batería, teclados, órgano, incluso haciendo casi al final percusión con una mesa llena de botellas para "We Don't Deserve Love".