Araceli Díaz reveló cómo vive su maternidad sin la presencia de 'Cangri'

Este jueves, Araceli Díaz, la pareja de Sebastián Leiva, fue entrevistada por el panel de Viva la Pipol de Chilevisión, donde habló de su pequeña hija y de cómo ha afrontado la maternidad sin "Cangri".

En conversación con el panel, la joven contó que el momento del parto "fue caótico igual, porque yo pensé que iba a estar más tranquila, pero igual entre en pánico, me puse nerviosa, porque el tema de la cesárea es un tema traumante, pero el equipo médico fue súper bueno, me contuvo harto", comentó.

Pese a la tristeza que siente al no tener al amor de su vida junto a ella, Araceli reveló que cuando vio a su hija por primera vez comprobó lo que muchas personas le habían contado. "Me habían dicho que ese era el momento más especial para una mamá, pero de verdad es como amor a primera vista cuando la vi… porque yo estaba triste, súper emocionada, un poco nerviosa, y ya después cuando me mostraban su carita lloraba de felicidad al verla".

En medio de la entrevista, ella y la madre de Sebastián, Leonor, concordaron que Josefa tiene un gran parecido a su padre, especialmente en sus gestos y la alegría que transmite. Es más, la mamá de Cangri contó como fue para ella ver a su nieta por primera vez.

"Ese día fue un torbellino de emociones, porque igual lloré harto, pensaba 'Seba, ¿cómo no vas a estar hoy día?' y yo pensaba que iba a llegar, iba a golpear la puerta y que iba a aparecer… pero después en la tarde, después de que Josefa nació, fue como un bálsamo para nosotros, como rico igual", dijo Leonor.

Además, expresaron cómo han sido estos tres meses desde que Leiva fue encontrado muerto en el desierto, contexto en el que Araceli no pudo contener su emoción al recordar la última llamada de su pololo, donde le confesó que estaba más enamorado de ella que nunca.

Respecto al futuro de Díaz y su pequeña hija, ella cree que será un poco complicado, pues "de repente las cosas que hace me causan mucha alegría y me dan ganas de contarle y me da lata que no esté acá… Cuando hace esas cosas lo comparto con la gente, con mi familia y amigos, pero no es lo mismo que compartirlo con tu pareja… y eso me da mucha pena, porque cada momento como que lo quiero compartir en pareja… cuando haga todas las cosas por primera vez, yo creo que va a ser fuerte".

Revisa la entrevista aquí.