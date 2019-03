Araceli Díaz, polola de Cangri, contó cómo comenzó su relación

Aracely Díaz recordó cómo comenzó su relación con Sebastián "Cangri" Leiva, quien falleció hace dos semanas en la frontera entre Chile y Bolivia.

En una sincera conversación con LUN, la joven -que tiene siete meses de embarazo- contó que todos los días escucha algunos audios de su gran amor cuando está triste, ya que "escuchar cuando me decía buenos días o su risa me da paz y tranquilidad".

"Todo el día miro nuestras fotos y veo sus videos en Perla, donde aparece tan feliz. Eso me alivia un poco el dolor que tengo", expresó.

Sobre el inicio de su historia de amor con el joven, comentó que fue él quien dio el primer paso, ya que encontró el perfil de Araceli en redes sociales y decidió hablarle: "No sé cómo encontró mi cuenta, porque yo soy súper bajo perfil. Cuando caché que era el Cangri me dio mucha risa. Después me mandaba mensajes diciéndome que se había enamorado, que era tan linda".

"Yo le respondía que no fuera chanta. Yo era súper esquiva, pero con el tiempo comenzamos a conversar harto. Después pasamos a WhatsApp", continuó.

En esa línea, reveló que desde el minuto uno tuvieron una química inexplicable: "Nos reíamos demasiado, teníamos el mismo sentido del humor. Desde ese día no nos separamos".

Posteriormente, la joven de 26 años confesó que fue Sebastián quien le enseñó a demostrar sus sentimientos, pues él era una persona muy de piel mientras que a ella le costaba demostrar lo que sentía, "pero él me enseñó que hay que amar a concho y decirlo", dijo Araceli.

La fonoaudióloga también se refirió a los planes futuros que tenía con Cangri, asegurando que "apenas naciera ella (Josefa, la hija que está esperando) íbamos a vivir juntos. Ya habíamos visto casas y él me mostraba muebles y cosas para decorarla. Me decía que quería tener muchos hijos, que se imaginaba en una parcela lleno de chiquititos corriendo en el patio".

Sobre la muerte de su pareja, Díaz señaló que tiene sus propias teorías: "Pienso que se terció ese día con personas incorrectas, que no eran sus amigos, en el peor momento. Él era muy bondadoso, hacía muchos favores, siempre la gente lo buscaba para pedirle algo".

"No me parece raro que esos hombres le pidieran que los acompañara. Pero el Seba no tenía nada que ver con eso. Nadie me va a quitar de la cabeza que algo le hicieron. Lo que más molesta es que se lo vincule al narcotráfico, que hablen de que sus bienes son producto de eso o de negocios sucios. Que hablen de eso sin saber la vida sacrificada que tuvo", concluyó.