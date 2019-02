Aquaman tendría un spin-off de terror ambientado en La Fosa

Era esperable que el universo de Aquaman tendría continuación en la pantalla grande, debido a que el filme del "rey de los 7 mares" se convirtió en la película más exitosa de DC.

Lo que muchos de los fans no se esperaban, es que fuera... ¡Un spin-off de terror!, según informan en exclusiva desde Hollywood Reporter.

The Trench (La Fosa) es nueva apuesta de Warner Bros. para profundizar sobre la parte más "escalofriante" de Aquaman: cuando Mera y Arthur son obligados a ir a las profundidades de este lugar, allí se enfrentan a criaturas de la oscuridad.

Estos monstruos hambrientos, deformes y con aberración a la luz fueron incluidos en los cómics de DC durante 2011.

Este spin-off de Aquaman, no tiene fecha de estreno, ni está 100% confirmado, pero el director de Aquaman y este filme, James Wan, respondió en su cuenta de Twitter a los rumores.

"Durante las primeras etapas de la pre-producción me enamoré de The Trench y sus diseños... y en secreto esperaba explorar esye mundo más/más allá. (ahora, no estoy confirmando o negando este proyecto)", escribió el director.

During the early stages of preproduction, I fell in love with the Trench and its designs... and secretly hoped to explore this world further/more. (Now, I’m not confirming or denying this project ;)