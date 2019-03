Apple lanza servicios para competir contra Netflix, kioscos, consolas y tarjetas de crédito

Este lunes la empresa Apple realizó un evento para anunciar varios servicios nuevos enfocados en el área de entretención y espectáculos, donde oficializaron su servicio de películas y series por streaming que será llamado Apple TV+ (pronunciado TV Plus).

Junto a variados rostros del espectáculo que realizarán contenidos exclusivos para la plataforma como Steven Spielberg y Reese Witherspoon, entre otros, en el evento se explicó que el servicio no tendrá publicidad, se podrá utilizar con y sin conexión a Internet, estará disponible en 100 países a partir del último trimestre de 2019, y no se informó su costo mensual.

El fabricante de celulares además anunció un servicio de videojuegos por suscripción llamado Apple Arcade, el que sigue el modelo de PlayStation Now o Xbox Game Pass. O sea, más que jugar videojuegos en la nube vía streaming, se podrá acceder a varios títulos para descargarlos en el smartphone, entre ellos 100 nuevos videojuegos exclusivos para el servicio. Tampoco se informó su precio mensual, aunque se aclaró que también debutará a fin de año en más de 150 países.

El otro servicio que anunció la empresa de Cupertino fue Apple News+ (News Plus), el que añade más de 300 revistas a su aplicación de noticias como The New Yorker, The Atlantic, National Geographic o Vogue, entre otras. Su precio será de $9,99 al mes, unos 6.790 pesos. Se desconoce si llegará a Latinoamérica.

Finalmente, el fabricante también anunció una tarjeta de crédito para Estados Unidos llamada Apple Card, la que funcionará como el plástico convencional pero a través del celular.