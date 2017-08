Aplicación te ayuda a descubrir quién de tus cercanos tiene Tinder

Bastan menos de 4 mil 500 pesos para descubrir si tu pareja, tu amigo o tu amiga, tus padres, hermanos o quien quieras es parte de Tinder, la aplicación que busca matches entre potenciales parejas.

Swipe Buster es un sitio web que, ingresando el nombre, edad, sexo y ciudad, permite descubrir sus fotos, perfil, conexión y búsqueda, entre hombres y mujeres.

Según Tinder, informó The Telegraph, el motor de búsqueda utiliza la información pública de los perfiles, y no están muy contentos con la existencia del sitio. "Si hay alguien que quiere saber quién está en Tinder, que se descargue la app y se ahorre el dinero", declararon.

Find out if people you know are using tinder, see their full tinder profile, and know exactly when they last swiped! Bust them now!