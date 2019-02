Anuncian la secuela de Kung Fu sion a 15 años de su estreno

La recordada comedia de artes marciales, Kung Fu sion, tendrá una secuela a 15 años de su estreno.

Según el sitio MAAC, la información fue confirmada por el propio protagonista y director de la película original, Stephen Chow, durante una entrevista promocional para la cinta animada, The New King of Comedy.

Según el actor que encarnaba a Sing, el filme será una "secuela espiritual" que "tendrá lugar en el presente".

Kung Fu Sion fue la película más exitosa en la historia de China hasta el 2011. Relata la historia de un hombre que aspira a ser parte de la Pandilla del Hacha, la banda que gobierna Cantón en la década de los '40.

Si bien Chow se encuentra prácticamente retirado de la actuación, no descartó un cameo en la secuela.