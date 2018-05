Anuncian fecha y precio de las entradas de nuevo show de Robbie Williams

Ya hay fecha oficial. El próximo 5 de noviembre Robbie Williams llega a Chile, doce años después de su concierto en el Estadio Nacional.

El cantante británico, que esta vez se presentará en el Movistar Arena, llegará a nuestro país como parte de la gira mundial de su más reciente disco The Heavy Entertainment Show, primera placa de material original desde Take the Crown en 2012.

La preventa de entradas comenzará este 28 de mayo, a las 11:00 horas, y será exclusiva para clientes del Banco Chile, quienes podrán acceder a un 20% de descuento pagando con sus tarjetas a 3, 9 ó 12 cuotas sin interés, con un máximo 6 tickets.

Serán 4 mil boletos, distribuidos proporcionalmente en las localidades, que estarán disponibles para esta modalidad hasta agotar stock.

Dos días después se iniciará la venta general de entradas para ver a Robbie Williams. ¿Cómo acceder? Punto Ticket y puntos de venta físicos en Tiendas Hites y Cinemark habilitados en todo Chile.