Antonio Vodanovic: 'Hoy Viña es una fiesta y no un festival'

Antonio Vodanovic, histórico animador del Festival de Viña, fue muy crítico con el nuevo formato del evento.

"Chile merece un festival que sea el más importante de Latinoamérica, pero hoy no lo tiene. Viña es una fiesta y no un festival. Su filosofía y espíritu se pierden cuando no hay importancia en las competencias", dijo en una columna en La Tercera.

En esa misma línea, el exconductor aseguró que "no es el festival que yo conocí. La competencia ya casi no existe, y hoy en el Movistar Arena u otros lugares se pueden hacer shows mucho más impactantes".

Vodanovic, además, se ofreció a ayudar en las próximas ediciones. "Si quieren que esté a cargo lo hago encantado, hay que recuperar la idiosincracia. Me gustaría ayudar para recuperar la calidad que tenía antes", remató.