Antonio Banderas se hizo viral por su extraña forma de aplaudir en los Emmy 2018

El actor Antonio Banderas se ha vuelto viral tras la ceremonia de los Emmy 2018 por su extraña y españolísima forma de aplaudir.

El español estaba nominado a "Mejor Actor Protagonista en una Serie Limitada" por interpretar a Pablo Picasso en Genius. Aunque el galardón se lo llevó Darren Criss por su protagonico en American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, Banderas acaparó más miradas por su manera de celebrar.

La grabación llamó la atención de los tuiteros, entre esos la periodista Siobhan Morris quien preguntó a través de la red social: "¿Quéee es esta forma de aplaudir de Antonio Banderas?".

Otros usuarios publicaron mensajes como "necesitamos hablar de cómo Antonio Banderas estaba aplaudiendo como si tuviera garras por dedos", dijeron.

En el programa "The Today Show", los animadores dedicaron tiempo para mostrar las imágenes y divertirse un rato imitando las palmas del actor.

Sin embargo, el protagonista de "La Leyenda del Zorro" explicó el por qué de su aplauso, señalando que toda su familia aplaude así. "Lo llevamos en la sangre", aseguró.