Antonio Banderas: "Me compré un avión porque los odio"

Antonio Banderas, a los 22 años, comenzó su carrera profesional en la actuación y empezó a ser reconocido gracias a su trabajo con el director Pedro Almodóvar.

36 años después, el actor nacido en Málaga es uno de los grandes nombres que tiene Hollywood y el mundo del cine.

Sin embargo, todo lo que se genera la fama lo motivó realizar una particular compra personal: un avión.

En conversación con "El Hormiguero", el español reveló por qué lo hizo: "Me lo compré porque los odio. Los aeropuertos son una locura, te piden autógrafos, selfies, me han perdido ropa. Mi vida era eso constantemente, sabía que me iba a costar mucho dinero pero quise vivir mejor".