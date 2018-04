Antonia Larraín: Las marcas se están abriendo a promocionarse con más de un solo tipo de mujer

En Ciudadano ADN conversamos sobre el bullying en las escuelas con Antonia Larraín, modelo plus size y comunicadora audiovisual que relató en su testimonio "yo llevaba 5 días en el colegio y ya me decían 'te vemos afuera y te vamos a pegar', tenían un problema de agresividad bien brígido".

La modelo recordó su paso por el programa Amor sin Banderas, donde reveló una infancia con dolores e inseguridades tras las burlas por su peso y altura.

En el programa "sentía constantemente vergüenza al ser comparada con mis compañeros, porque yo era la rellenita del grupo hasta que me di cuenta que en las redes sociales la gente me apoyaba mucho más a mi, empatizaba mucho conmigo y yo no lo entendía", relató Larraín.

"En general todas las marcas se están abriendo a saber cuál es su responsabilidad, y se dan cuenta que no pueden usar sólo un tipo de mujer sino que tienen que ser más inclusivos" para promocionarse, comentó la modelo acerca del estado actual de la publicidad.