Antonia Giesen se refirió al asesinato de Karina en 'Pacto de Sangre': Siempre supe que iba a morir

Antonia Giesen, actriz que dio vida a Karina en Pacto de Sangre, se refirió al asesinato de su personaje, el cual marcó tendencia en Twitter en los últimos días.

En conversación con 13.cl, el rol interpretado por Antonia alcanzó gran popularidad en los últimos capítulos tras descubrir que Benjamín Vial era el amor secreto de Daniela, su mejor amiga, descubriendo el lado más oscuro del padre de Ignacio.

Sobre la muerte de Karina, Giesen aclaró que ella interpretó a este personaje "sabiendo que era muy posible que muriera".

En esa línea, agregó que "eso me gusta harto de la teleserie porque más allá de dejarse medir por cómo le está yendo, o si es un personaje está vendiendo o llama la atención al público, es súper fiel y leal a la historia, a lo que se quiere contar".

Respecto a las escenas que protagonizó con Benjamín (Álvaro Espinoza), la actriz señaló que lo más importante en las grabaciones "fue sentir mucha confianza, estar lo más relajado posible", dijo.

"A esa instancia siempre dije que no me importaba mucho si había equipo reducido o no, necesitaba simplemente actuar, estar muy cómoda. Que la ropa fuese cómoda para poder patalear, estar ahí entera y sumergida en eso. Es un equipo que me lo respetó en todo sentido", añadió.

Ahora queda saber qué pasará finalmente con su muerte, ya que Vial hizo que el asesinato pareciera un suicidio y si, finalmente, Feliciano podrá comprobar que "El Chuzo" no fue quien mató a Daniela.