Antonella Ríos sorprendió al revelar íntima cirugía

En el capítulo de este lunes de No Culpes a la Noche, de TVN, una de las invitadas fue Antonella Ríos, quien sorprendió a los asistentes y televidentes con una íntima confesión.

La actriz le reveló a Kathy Salosny que hace algún tiempo se realizó una vaginoplastía la cual, según ella, le cambió la vida por completo.

En esa línea, Ríos contó que "no podía estornudar porque me salía pipí y no estaba en mi control, y también cambia la satisfacción sexual".

"Queda esa sensación de estrechez que tuve antes de tener hijos", agregó.