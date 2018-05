Antonella Ríos presentó en redes sociales a su nueva pareja

La actriz Antonella Ríos está muy entusiasmada, feliz. Y lo demuestra en sus redes sociales, donde finalmente presentó a su nueva pareja, el modelo Javier Muñoz. "Estamos flyendo", confirmó.

Y, si bien aclaró a Las Últimas Noticias que están saliendo y no aún en una relación, no se hace cargo de lo que piensen los demás. "Para varios esto es como una presentación en sociedad. Sí, significa algo publicar estas imágenes pero no le doy mayor carga. Estoy haciendo lo que quiero hacer", afirmó.

Indicó también que él es "de bajo perfil" y que quiere mantenerlo así, además de resaltar que le gustó por "cosas humanas".

Actualmente, ambos están en Valparaíso, según han mostrado en sus perfiles de Instagram, previo a celebrar el cumpleaños 22 del joven.