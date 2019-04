Anita Alvarado y su nuevo trabajo en página de escorts: 'Con esto mantengo a mis hijos'

Anita Alvarado regresó a los medios nacionales junto con el lanzamiento de una página web de escorts, de la cual fue anfitriona y es rostro.

En el evento, Anita explicó que su desaparición de la televisión se produjo por el juicio de tuición que mantiene con Judd, padre de su hijo menor.

Según consignó La Cuarta, la "geisha" comentó que "tengo ganas de gritar y ganas de decir todo lo que siento, porque el tribunal de Colina no creyó que hubiera maltrato".

"Estoy entregándole a mi hijo obligada (a Judd), porque se supone que es mejor para el hijo no separarlo del padre. Pero hay algunos que les hacen mucho daño, por ejemplo, cuando mi hijo llega triste y con bototos con 37 grados de calor, sucio y sin cambiarle la ropa, ¿qué pasa con esto?", se descargó.

Sobre promocionar un sitio web de servicios sexuales y sobre las críticas que ha recibido, Anita expresó: "Qué bueno que hago esto, porque con esto mantengo a mis hijos, todo lo hago por mis hijos. Esto no significa que sea prostituta, hace 20 años que dejé de serlo, esto es una oportunidad de trabajo, no quiero que me critiquen ni castiguen por hacerlo, ¡todos se llenan la boca y no saben lo difícil que es todo esto!", dijo.