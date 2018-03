Anita Alvarado sorprende con íntima confesión: "Soy una floja de mierda en la cama"

Anita Alvarado volvió a sorprender durante una entrevista otorgada en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red, donde habló sobre su compleja separación, y de cómo es su relación actual con su ex pareja, quien sigue viviendo con ella en su casa.

Pero lo que más llamó la atención, fue una inesperada confesión que le realizó al animador Eduardo Fuentes.

"Basta que yo escriba un mensaje y tengo un hombre al lado. Y yo elijo que tipo de hombre quiero. Porque el hombre tiene el rollo en la mente que esta como fue prostituta, debe hacerte el amor fantástico. Y no tienen idea que soy una floja de mierda en la cama", lanzó ante la cara de asombro de todos.

Y no se quedó sólo en eso, además agregó que "Soy muy pasional en ciertos momentos. Pero no voy andar apasionada todos los días. Hay días que no quiero. Que digo atiéndete solo", confesó.