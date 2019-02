Anita Alvarado: A Paty Maldonado le van a sacar los trapitos al sol y no está en edad de un colapso

Anita Alvarado se refirió a las polémicas que han protagonizado Patricia Maldonado y Raquel Argandoña en su programa radial.

En ese contexto, la geisha chilena aseguró ambas comunicadoras "son insolentes porque la gente se los permite". Incluso, validó lo dicho por Tatiana Merino, quien hace algunas semanas señaló que Maldonado participó en algunas orgías y fiestas relacionadas al régimen de Pinochet.

En esa línea, Alvarado manifestó a Intrusos que "yo opino igual que la Tati. Te acuerdas que yo una vez estuve en Primer Plano y le dije (a Maldonado), 'si vas a demandar, demándame a mí, porque yo si tengo testigos que te va a dar vergüenza de lo que ustedes hacían'. Yo no hablo de bailoteo, digo de la otra parte".

Además, le envió un crudo mensaje a la panelista de Mucho Gusto, expresándole que mejor evite este tipo de polémicas, porque "ella tiene que tener mucho cuidado. Ahora este no es un país militar. A ella le van a sacar los trapitos al sol y ella ya no están en edad para recibir un colapso nervioso, porque ahí se nos muere la Paty y te aseguro que la mitad del país no la va a llorar".