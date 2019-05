Aníbal Valdés sobre MasterChef: 'Pensé 'voy a pasar piolita, en volá me eliminan la primera semana''

Aníbal Valdés se ha convertido en uno de los participantes de MasterChef Chile más querido por el público, ya que gracias a su simpatía, ternura y pausada forma de hablar logró ganarse el corazón de los televidentes.

En conversación con La Cuarta, el cauquenino comentó que "cuando quedé en el programa me dije, bien, soy el más normal frente a los demás que eran los tremendos personajes. Pensé 'voy a pasar piolita, en volá me eliminan la primera semana', nunca pensé que seguiría y que la gente ahora me pare en la calle".

Además, el estudiante de Medicina no entiende por qué los televidentes dicen que es tierno, "no lo entendía, pero soy más normal no más. No soy conflictivo, siempre trato de evitar las peleas. Quizás sea porque de chico practico Aikido (arte marcial), donde la idea no es aplicar la fuerza, solo devolver lo que llega", explicó.

Sobre las reiteradas críticas que ha recibido por parte de sus compañeros, entre ellos Lautaro, quien lo trató de lento, Aníbal señaló al medio que "no tengo problema con lo que digan". "Me tomo con calma que me digan que soy lento, además siempre han sabido que soy así", dijo entre risas.

Respecto a la fama que ha ganado gracias a su participación en MasterChef, el joven contó que "ha sido difícil acostumbrarme a eso, que alguien en la calle me diga 'hola Aníbal, cómo estás', como si me conociera de toda la vida. La gente es muy cariñosa en todas partes. En Cauquenes paso por la plaza y me hablan, me piden fotos. En Santiago una vez fui a comprarle un regalo a una tía y mientras iba caminando como ocho personas me pararon en el trayecto. Al final me demoré como 20 minutos en entrar a la tienda".

También habló sobre las ofertas de trabajo que ha recibido por ahora, manifestando que, por el momento, "me han hablado de hacer publicidad, pero no se ha concretado nada. También me piden ayuda para productos chicos y no tengo problema en hacerlo, igual que grabar saludos".