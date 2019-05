Aníbal de MasterChef logró hablar con sus padres sobre su crisis vocacional

El pasado domingo, el jurado MasterChef Chile dejó fuera de la competencia a Karen Saavedra, quien, al momento de retirarse, le entregó un sentido mensaje a Aníbal Valdés.

En la instancia, la joven le aconsejó a su amigo que "no seas médico. Sé cocinero. Vas a ser un grande", ya que está pasando por una fuerte crisis vocacional. "Aníbal tiene una crisis vocacional muy grande y necesita del apoyo de su familia. Que sus papás acepten que él es un excelente cocinero y que no quiere ser médico", explicó posteriormente.

Entre llantos, el joven confesó que le daba miedo equivocarse y que no se atrevía a tratar el tema con sus padres, lo que generó una ola de reacciones en Twitter, quienes le brindaron su apoyo.

Sobre esto habló Aníbal con LUN, quien contó que finalmente logró conversar con sus padres sobre su crisis y que eso lo ayudó a calmarse. "Lo que me apasiona es cocinar, pero después de hablar el tema con mis papás entiendo que es muy complicado triunfar en esa área, en especial si no puedes instalar un restaurante. Ellos me apoyan en todo y jamás van a querer perjudicarme", explicó.

Respecto a la recomendación de Karen, el aspirante a cocinero reveló que "son tantos factores los que entran en juego que cuando me dijo que dejara todo botado para seguir mis sueños me dolió, porque es un deseo que tengo muy adentro y que te pillen o te digan lo que sientes te toma de sorpresa".

"Nadie habla de las crisis vocacionales y muchas personas estudian carreras que no les gustan por diferentes motivos", señaló Aníbal.

Por último, sobre la decisión que tomó de si seguirá con su carrera o se dedicará a la cocina, Valdés manifestó que optó por "postergar el sueño y estudiar medicina. Todo cambiaría si es que llego a ganar MasterChef porque tendría algo asegurado".