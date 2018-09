Angie Jibaja tuvo radical cambio de look

La actriz peruana, Angie Jibaja, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un llamativo cambio de look, que generó repercusiones.



Según comentó la también chica reality, la decisión la tomó porque "tú puedes cambiar lo que quieras y cuando quieras. La idea es jugar contigo misma y ser feliz".



En el video, Jibaja manifestó que no puede estar siempre con el mismo look, ya que se aburre de sí misma.



"Necesito cambiar y jugar, amo ser una chica camaleónica y atrevida cuando se trata de cambiar el look y jugar conmigo misma", afirmó.