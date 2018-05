Angie Jibaja terminó su relación con joven de 19 años con el que se iba a casar

Un vuelco repentino habría tenido la relación entre Angie Jibaja y Bryan Bäjak, un joven de 19 que le pidió matrimonio a la peruana, ya que el vínculo llegó a su fin, según lo que se ha podido observar en las redes sociales de la actriz.



Por medio de Instagram, la otrora chica reality publicó el mensaje "inocente niño jamás, jamás. Soy soltera por siempre", además de otros comentarios como "qué malestar tan profundo. Decepción total. Qué asco, me quiero ir de este país ya".



De momento no se saben los motivos del fin de la relación, puesto que lo último publicado por Jibaja fue "moriste, no supiste valorar mi amor".