Angie Jibaja se internó tras protagonizar escándalo durante Año Nuevo en Perú

Angie Jibaja, la exchica reality, tomó la decisión de internarse debido a su depresión y adicciones luego de un escándalo que protagonizó en Año Nuevo en Perú.

"Esto lo estoy haciendo por mí, porque quiero estar bien, por mis hijos, por mi familia, los pocos amigos que me queda y por mis fans", escribió en Instagram.

El "espectáculo" que realizó, según sus vecinos, fue en una fiesta donde se subió a un escenario y gritó al mundo que es "una adicta y una loca".

En una de las fotos que subió a su red social explicó y afirmó que se encuentra "depresiva" gracias a, en gran parte, la culpa del padre de sus hijos, quien le debe dinero y no se ha hecho responsable.

"Odio al papá de mis hijos que es un hdp, un m......u pobre hombre que hasta el día de hoy no hizo nada, que hasta el día de hoy les debe a mis hijos 150.000 soles que son de mis hijos, con eso, mis hijos y yo ya tuviéramos paz. Pero este desgraciado hasta ahora cree que por sus últimos cheques de 250 soles para cada uno, cree que con eso ellos van a comer y etc", comentó.

Agregó que "en navidad les ofreció dos cosas uno a cada uno, CREEN QUE SE LOS DIO???? NOOOOOO, si yo ya hubiera hecho ese esfuerzo, se los hubiera dado. Que ese desgraciado lo juzgue Dios..... Pero noooo, todos me señalan a mi, porque estoy depresiva. A ver, quién no se quiebra? Quién no sufre hoy en día de depresión, ES UNA ENFERMEDAD".

A través de otra historia que publicó, Jibaja se despidió y agradeció a sus seguidores por el apoyo que le han brindado.

"Primer día…. Sólo quiero paz, amor, salud, trabajo, para poder estar al 100% para mis niños y para todo lo venga", escribió.