Angie Jibaja reveló que necesita un trasplante de pulmón por grave enfermedad

La actriz peruana, Angie Jibaja, sigue sumando problemas a nivel de su salud, puesto que se reveló que sufre de fibrosis pulmonar severa.



Según contó la propia otrora chica reality, "tengo los pulmones de una abuela de 95 años", por lo que para tener una vida normal "necesito un trasplante de pulmón, pero me muero de miedo, eso sí que me muero de miedo".



Jibaja comentó que su preocupación con respecto a dicho panorama, es a raíz de lo que pueda pasar con sus hijos.



"Ellos me necesitan. Ellos no tienen a nadie más en este mundo, no quieren a nadie más, ellos se mueren por mí, yo no los puedo dejar con nadie, ellos no van a estar con nadie mejor que conmigo", afirmó.