Angie Jibaja publicó duro mensaje contra quienes quieren quitarle la tuición de sus hijos

Angie Jibaja se encuentra pasando por un duro momento desde hace algún tiempo, cuando confesó que tenía una fuerte depresión y que era "una loca y una adicta".

Ahora, la exchica reality publicó un fuerte mensaje en redes sociales, donde deja en evidencia que su vida sigue complicada, ya que le quieren quitar la tuición de sus dos hijos menores.

A través de Instagram, la peruana publicó una fotografía en la que aparece acompañada por sus niños y su madre, bajo el mensaje: "Con ellos y ustedes me quedo. He aprendido que existe tanta pero tanta gente de m....a, tanta gente mala, amigos que dicen quererte pero que sólo están contigo cuando estás bien... Dios se acerca a los enfermos, a los pobres, a los caídos y no a la gente que se cree perfecta, porque aquí NADIE ES PERFECTO".

"No quiero ver más a tantos, no quiero que ni me saluden si me ven, no quiero nada de tantos estos hipócritas, no, hablo de la gente de la tv, SARTA DE HIPÓCRITAS, productores, conductores de tv, dueños de canales... Todo influyó, de un árbol caído quisieron hacer leña, no sé qué esperaban, verme muerta para seguir hablando ah?. LOS ODIO A TODOS", agregó.

En esa línea, la modelo sostuvo que "no odio ni al papá de mis hijos que es un 'hdp', un pobre hombre que hasta el día de hoy no hizo nada, que hasta el día de hoy les debe a mis hijos 150.000 soles que son de mis hijos, con eso, mis hijos y yo ya tuviéramos paz. Pero este desgraciado hasta ahora cree que por sus últimos cheques de 250 soles para cada uno, cree que con eso ellos van a comer y etc.".

"En navidad les ofreció dos cosas uno a cada uno, CREEN QUE SE LOS DIO? NO, si no yo ya hubiera hecho ese esfuerzo, se los hubiera dado. Que ese desgraciado lo juzgue Dios... Pero no, todos me señalan a mí, porque estoy depresiva. A ver, quién no se quiebra? Quién no sufre hoy en día de depresión?, ES UNA ENFERMEDAD, nada más , pero yo estando así, JAMÁS HE ABANDONADO A MIS HIJOS, JAMÁS LES HE DEJADO DE DAR DE COMER, JAMÁS LOS HE ABANDONADO, JAMÁS JAMÁS, JAMÁS", arremetió.

Además, señaló que desde que cayó en depresión le envían cartas del ministerio, que supervisores van a su casa para ver en qué situación están los menores, asegurando que en ambas ocasiones "han salido enamorados de mis bebés y de su forma de actuar, hablar, de su forma de ser".

"¿Por qué insisten en que me quiten a mis hijos, por qué?", manifestó. "Vayan a ver casos peores, metan sus narices donde les compete y déjenme en paz. Ellos y yo estaremos bien", concluó Jibaja.

Además, Angie comunicó a través de Instagram Stories que se internará en un centro de rehabilitación y que "Esto lo estoy haciendo por mí, porque quiero estar bien, por mis hijos, por mi familia, los pocos amigos que me queda y por mis fans".