Angie Jibaja perdió la tuición de sus hijos y destrozada se descargó en Instagram

Angie Jibaja reveló que le quitaron la tuición de sus hijos por haberlos dejado "desprotegidos" al haberse internado por una depresión y destrozada, decidió descargarse en su Instagram Stories.

Primeramente, la exchica reality publicó videos, pero luego decidió borrarlos a pedido "de su hijo mayor", pero luego compartió textos relatando el mal momento que vive.

La modelo arremetió contra su madre, Maggie Liza, a quien trató de "ladrona" por no querer pasarle el dinero que ganó mientras estuvo trabajando en Chile.

En el extenso relato que compartió Jibaja se descargó contra su mánager, exparejas y también su hermana, quien se habría quedado ahora con la custodia de Janko y Gía.

En sus publicaciones, la ex de Felipe Lasso se excusó también por su descontrol. "¿Por qué le hablo así a mi madre? 1. Me tira al piso y no reconoce todo lo bueno que logré sola. SOLA. Qué pena decirlo, pero es la verdad. Ella solo sabe y siempre supo tener a un esposo que la mantenga… Mientras que yo ya trabajaba desde una niña. Toda mi vida en la tele. Toda mi vida sola, sin la ayuda de mi madre o padre. ¿Por qué estoy deprimida? Bueno, ya estaba mucho mejor, hasta que hoy pasó algo que me re dolió", escribió Jibaja.

Y agregó: "Después de tanto trabajar en Chile, yo pagaba mis impuestos. Ellos te lo retribuyen después. Le di un poder a ella para que me cobrara esa plata… Y ahora a ella no le da la gana de dármela, porque ella quiere disponer de mi dinero. ¿Ustedes no creen que ya me robaron bastante? Ahora ella se comienza a tomar atribuciones que no le corresponden".

La exparticipante de "Doble Tentación" aseguró que, con esa plata, ella pretendía pagar 6 meses de adelanto por cada uno de sus hijos, y de paso alquilar un lugar donde quedarse, ya que acusó que su hermana la botó de su casa.

