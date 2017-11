Angie Jibaja: "Estoy trabajando mi paz mental"

Tras los comentarios en torno a su condición de salud, la peruana Angie Jibaja contó cómo se encuentra a través de redes sociales, manifestando que efectivamente está bajo tratamiento.



En Instagram, la actriz aprovechó de agradecer los mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, así como también detallar su verdad.



"Hola amores. Esta tarde rumbo al sur venía leyendo todos sus mensajes, vale decir sus palabras de cariño y apoyo que ciertamente me llenan el alma y me sostienen. Ustedes han venido escuchando diferentes versiones de diversas fuentes de lo que sucedió conmigo en estos días, pero nadie mejor que yo para contarles la verdad de las cosas. Así como existen heridas físicas, raspones, golpes, etc., también existen heridas en el alma, en el corazón o en la mente, heridas que no sangran pero que requieren ser tratadas con responsabilidad y sumo cuidado. Vengo trabajando mi ecuanimidad, mi equilibrio, mi paz mental y les cuento que no es fácil, tengo aciertos y desaciertos y si algo me hace notar que he crecido como ser humano es que a la fecha estoy en capacidad de reconocer mis errores y de pedir ayuda si es necesario para enmendarlos", afirmó.



Jibaja profundizó en que "más allá de contarles las cosas con toda mi honestidad y el cariño del mundo, considero que tal vez muchos de ustedes pueden tener problemas emocionales también, de ser el caso no se sientan mal de pedir ayuda como lo hice yo, la vida tiene muchos matices y a veces suceden cosas que nos sobrepasan, pero siempre existe un cable a tierra".