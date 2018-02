Angie Jibaja descartó haber intentado suicidarse y lamentó su paso por reality

La actriz peruana, Angie Jibaja, conversó con Las Últimas Noticias, en donde relató la verdad en torno a lo ocurrido con su supuesto intento de suicidio y la severa depresión que la estaba afectando a fines de 2017, tras su paso por el reality Doble Tentación.



La artista aseveró que si bien pasó por el problema, nunca puso en riesgo su vida, pero que de todas formas está con tratamiento psiquiátrico.



"Desde que lo comencé estoy súper clara y motivada. La gente especula un montón. (En noviembre) fui a un hospital psiquiátrico, pero solamente a consultar, a hablar, y nos equivocamos porque en realidad no sabíamos que era un manicomio. Pero todo es falso, yo no me quise matar, soy fuerte, nunca lo haría", aseveró.



Jibaja aclaró además que "es verdad que estuve deprimida, pero no por el reality, fue por un cúmulo de cosas que se juntaron. Volver a mi país no fue fácil, tuve que cambiar de colegio a mis hijos. Colapsé por el cambio de país, pero ya pude arreglar la mayoría de las cosas".



Acerca de su presente, indicó que el tratamiento le ha hecho increíble, ya que "Me abrió la mente y me di cuenta de que soy una persona que vale mucho y que no merezco por todo lo que pasé. Hasta ahora esoty súper bien. Yo le aconsejaría a la gente que invierta en su salud mental. Si se tratan, van a descubrir una vida mejor, así como lo hice yo".



Por otro lado, la peruana tiene claro que su paso por el espacio de Mega la perjudicó, ya que se mostró una faceta que no tiene que ver con su personalidad.



"Pido disculpas porque hasta ese momento venía haciendo un trabajo limpio en Chile. Pero, de la misma forma, gracias al reality abrí los ojos y me saqué un peso bien grande de encima", sostuvo.