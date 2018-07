Angie Jibaja denunció brutal agresión de empresario peruano: "Me han desfigurado"

La actriz peruana, Angie Jibaja, denunció haber sido víctima de una brutal agresión por parte de un empresario gastronómico llamado Miguel Ángel Aquije Chávez (38).



Según dio a conocer la propia afectada, el ataque incluyó varios golpes en el rostro, cuerpo, hasta incluso apuñaladas y cortes.



A través de sus redes sociales, Jibaja señaló que "es vergonzoso porque me han agredido, me han pateado, me han puñeteado, me han apuñalado y me han hecho un corte. En fin, me han desfigurado. Lo peor de todo es que fue un hombre, lo cual, yo sentía que era mi amigo, me golpeó".



De acuerdo a El Comercio, el parte policial señala que Aquije Chávez la golpeó cuando esta se encontraba en su departamento. Tras esto, la modelo fue a una comisaría de Miraflores, en Lima, Perú, para estampar una denuncia por agresión.