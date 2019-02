Angie Jibaja arremete contra sus 'haters' y envía duro mensaje a las mujeres que la envidian

Angie Jibaja nuevamente empezó una polémica a través de Instagram, plataforma que utilizó para enviarle un mensaje a todas las "haters" que la critican día a día.

Mediante un video, en el que se denomina "sexy y peligrosa", la peruana aparece junto a Sebastián Ramírez y Abraham García, con quienes compartió encierro en Doble Tentación, posando frente a una cámara de manera muy sensual.

Sin embargo, eso no fue lo que generó la polémica, sino que fue el mensaje con el que acompañó la publicación: "Mientras hay haters que me critican y me envidian… Personas que ya quisieran tener un poquito de mí. Normalmente me la bajo y mi autoestima estuvo muy abajo por la misma depresión que hoy en día superé", partió diciendo.

"Ahora me la subo y me re subo. Me siento feliz, completamente orgullosa de la trayectoria que tengo. Modelo, actriz, cantante, empresaria y una SUPER MAMÁ. O SEA, HABLO A LAS ENVIDIOSAS", escribió, generando decenas de críticas entre sus seguidores.

Estos comentarios se deben a que la exchica reality estuvo hace muy poco tiempo en un centro de rehabilitación, cosa que según sus fanáticos no ha demostrado, ya que sólo expresa odio en sus publicaciones.