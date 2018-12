Angelina Jolie no descarta iniciar una carrera en la política

Angelina Jolie dedica gran parte de su tiempo a acciones humanitarias, dond además colabora con la ONU. Pero, esta vez sorprendió a sus seguidores al confesar que contempla en su futuro una carrera política.

En una entrevista a la BBC, a la actriz se le preguntó sobre una posible postulación a un cargo político, respondiendo que "si me lo hubieran preguntado hace veinte años, me hubiera muerto de risa. Pero ahora realmente no lo sé. Yo siempre digo que estaré allí donde me necesiten. No sé si encajo en el mundo de la política, pero también suelo bromear con que ya no tengo ningún muerto en el armario. Así que estoy bastante abierta".

En esa línea, la ganadora del Oscar hizo referencia a su trabajo en la agencia de refugiados de la ONU, y dijo que "actualmente intento trabajar mucho de manera directa con la gente necesitada. También tengo la capacidad de dialogar con gobiernos, por lo que estoy en un lugar muy interesante en el que puedo lograr muchas cosas, sin tener un título y sin que se hable de mí persona o de mis posturas políticas".

"Puedo aguantar muchos golpes, y eso es bueno. Pero honestamente, yo siempre haré lo que esté al alcance de mi mano si pienso que se puede marcar un cambio", agregó.