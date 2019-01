Angélica Sepúlveda reveló que quedó embarazada en la previa de la final de 1810

Una particular revelación realizó la exchica reality, ganadora de Granjeras, Angélica Sepúlveda, durante su participación en el programa de Chilevisión, La Noche es Nuestra.



Allí, la figura reconocida como la "Chucky" (a raíz de su complicado carácter), relató cómo se gestó el quiebre amoroso con Arturo Prat, el que ocurrió luego de una sesión de fotos de los finalistas en donde ella no fue invitada y en la que él no la habría defendido.



Bajo esa premisa, Sepúlveda recordó que "el estrés me hacía estar muy sensible y sin ganas de querer participar, Arturo me decía que siguiéramos con el entrenamiento y nada, yo empezaba y me sentía mal".



La situación no habría pasado a mayor o con una relevancia más importante, hasta que ella reveló que "sorpresa, estaba embarazada".



"Le dije a Arturo que me sentía extraña, mal, hablé con María José Barraza (productora del reality) y le dije que podría ser estrés o el colon", para así evitar que la información se filtrara en los medios de comunicación.



Luego de esto, Prat le recomendó que se hiciera un test, el cual compraron, pero cuyo resultado ella no le informó a su pareja en ese entonces porque "quedaban muy pocos días para la final, le dije que se relajara, que estaba todo bien".



A pesar de la revelación, La Cuarta conversó con la productora mencionada, quien desestimó la veracidad de la información de la exchica reality.



"No estuvo embarazada para nada, yo nunca lo supe. Además, para todas estas cuestiones médicas habían doctores que evaluaban a los participantes cada 15 días, siempre estaban siendo evaluados por las duras competencias que tenían", aseveró.



Barraza añadió que "en 1810 hubo un desastre porque pasaron dos meses fuera y volvieron a para la final. Si yo hubiese estado en conocimiento de eso no la hubiésemos dejado participar en la final o ella podría haber dicho ‘yo gané porque estoy embarazada’. Yo la verdad veo rara la situación".