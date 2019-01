Angélica Sepúlveda reveló que estaba embarazada en la gran final de '1810'

Angélica Sepúlveda habló sobre su participación en el polémico reality 1810, confesando en La Noche es Nuestra que para la gran final del espacio estaba embarazada.

Todo sucedió cuando terminaron las grabaciones del programa, justo en los dos meses que se les dio a los concursantes para prepararse para la final de 1810. En ese entonces, la fierecilla estaba con Arturo Prat, su pareja, quien le recomendó hacerse un test de embarazo.

En esa línea, Sepúlveda señaló que en esos días "el estrés me hacía estar muy sensible y con ganas ya de no querer participar. Arturo me decía que siguiéramos con el entrenamiento y nada, yo empezaba los entrenamientos y me sentía mal".

"Arturo me dice que haga un test, y yo como '¿será necesario?' Lo compramos y yo no le dije, porque quedaban muy pocos días para la final, le dije que se relajara, que estaba todo bien", agregó.

Además contó que un miembro de la producción sabía, pero que la hicieron participar igual por temas de contrato.