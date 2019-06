Ángela Duarte y Cristóbal Álvarez de Doble Tentanción confirmaron quiebre de su relación

Ángela Duarte y Cristóbal Álvarez, exparticipantes del reality Doble Tentación de Mega, confirmaron terminaron su relación de 9 años.

"Les juro que logro distraerme durante el día y a ratos estar bien, pero llega la noche y me cuesta muchísimo conciliar el sueño. Me pregunto qué mierda hice mal, por qué no tuve una respuesta por esos malditos 9 años que estuvimos juntos", escribió Álvarez en Instagram.

Agregando que "¿en qué momento cambió tanto? Solo quiero que esas cosas desaparezcan de mi cabeza y lograr dormir, aunque no despierte nunca más. No quiero volver a lo de antes, pero me cuesta mucho pensar hacia adelante. Solo quiero superar esto y no volver a enamorarme nunca más en mi puta vida".

Luego el modelo subió un video pidiendo disculpas, por "pelotudo" e "inmaduro" y que no quiso preocupar a nadie con el mensaje.

Por su parte, Duarte mediante una trasmisión en vivo en la red social, aseguró que ya no tiene contacto con su ex, y que la relación no terminó por un tercero.

Cabe destacar que en abril la enfermera publicó que estaba buscando arriendo, por lo que se rumoreó un quiebre, pero ninguno confirmó la noticia.