Ángela Duarte confesó que fue abusada con sensible relato

La exparticipante del reality Doble Tentación de Mega, Ángela Duarte, realizó una fuerte confesión en su cuenta de Instagram: fue abusada por un familiar cercano.

"Los amores pasan, ¿pero la familia? La sangre… la mismísima que corre por mis venas, ¿cómo te puede fallar tu propia sangre? ¿Qué más puedo esperar de este mundo? cuando su propio padre abusó de mí y yo seguí cuidándola, protegiéndola", comenzó relatando.

Agregando que "cuando en realidad debí correr y escapar de ese hogar, ahí me quedé… solo por ella, recibí golpes y abusos que ninguna niña y adolescente debió recibir y todo por ella, por cuidarla, por darle lo mejor, ¿para qué? ¿Para que me dé la espalda ahora?".

"Que desgraciada e injusta es la vida, ¡ya no espero nada! Si ella me falla, qué más me queda, mejor no seguir viviendo si nada vale la pena así", confesó, preocupando a sus seguidores.

"Mi corazón, mi alma, mi todo me duele, hasta lo más íntimo de mí y qué me importa lo que diga el resto… si camine cuadras llorando y muchos me vieron, seguiré tomando para adormecer mi dolor, para calmar… qué más da si no hay sentido… no hay nadie que me detenga ni me guíe, a nadie le importo, a nadie verdaderamente le importo, más que verme infeliz y sola. Eso quieren de mí", finalizó crudamente.

Luego, la exchica reality borró los mensajes, pero estos se los hicieron llegar a su expareja, Cristóbal Álvarez, quien le respondió por la red social.

"Si la gente que alguna vez que quiso te da la espalda, por algo será, ¿no?", escribió el modelo a modo de respuesta, quien minutos después, mediante una serie de videos, aseguró que la llamaría para acompañarla en este momento, pero que su quiebre con ella era definitivo.