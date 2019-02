Ángela Duarte comunicó a sus seguidores que no quedó en Rojo y se burlaron de ella

Ángela Duarte, conocida por su participación en Doble Tentación, había revelado hace algún tiempo que participó en el casting de la tercera temporada de Rojo, donde quería ingresar como cantante.

Sin embargo, este martes, tras las reiteradas preguntas de sus seguidores sobre los resultados de la audición, la exchica reality les compartió una triste noticia para ella, ya que no quedó dentro del programa de talentos de TVN.

"Para los que tanto me preguntan y así aclarar la duda. Lamento contarles que no quedé en la 3ra temporada de Rojo. Sinceramente me dio pena enterarme hoy, estaba muy ilusionada con la idea de participar, porque fue un largo proceso de 3 etapas y espera", comenzó escribiendo.

Además, contó que por las diversas pruebas que tuvo que pasar para ser seleccionada para Rojo, desechó la oportunidad de presentarse en Viña 2019 como una de las candidatas a reina.

"Había dejado de lado propuestas como ser reina del Festival de Viña por La Red (que jamás lo esperé ) y viajes que no tenía predestinados, pero decidí dar la guerra en Chile hasta el final por el programa, que era lo que deseaba de corazón ¡y no me arrepiento! Llegué hasta la última etapa del casting, en la cual pude conocer grandes talentos durante la audición. Ahí me di cuenta de que varios se dedicaban a la música, así que me alegro de todo corazón por los que quedaron seleccionados, y espero aprovechen la experiencia de seguir aprendiendo y creciendo como artistas", concluyó.

Una vez que publicó la fotografía, la estudiante de enfermería se llenó de comentarios negativos, donde muchos de sus seguidores aseguraron que "no cantas ni en la ducha".