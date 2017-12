Andrónico Luksic se confiesa: "Me habría gustado terminar mi carrera"

Una sentida confesión se despachó el millonario Andrónico Luksic tras la pregunta de un twittero respecto a los resultados de la PSU, revelados durante esta jornada.

José Alfredo Flores escribió, "disculpe la pregunta, ¿usted que estudió que es tan próspero?", lo que fue casi inmediatamente respondido por el empresario.

"Yo no terminé la universidad, me puse a trabajar a los 19 años con mi padre. Hoy, mirando hacia atrás, me habría gustado terminar mi carrera y por eso les deseo suerte a los jóvenes que dan hoy uno de los muchos pasos importantes de su vida", replicó Luksic.