Andrónico Luksic responde a críticas por asados mundialeros: "Es problema mío"

El empresario Andrónico Luksic finalmente premió a un total de 152 usuarios de Twitter con un asado familiar por acertar al podio del Mundial de Rusia 2018, que finalmente quedó compuesto por Francia, Croacia y Bélgica.

Sin embargo, la iniciativa ameritó la crítica de la periodista Delia Vergara, exdirectora de revista Paula, quien calificó de "vergonzoso" que los "multimillonarios chilenos no tengan fundaciones que apoyen el bien común".

"No les da ni para eso. Luksic rifando asados por Twitter, me da vergüenza ajena", sentenció.

El presidente de Quiñenco respondió al comentario, respondió que "lo que a mí me da vergüenza ajena es que una periodista como usted esté tan mal informada" y aseguró que "mi familia tiene cinco fundaciones hace muchísimos años".

Para cerrar, el empresario la invitó a visitar fundacionesfamilialuksic.cl, la página que detalla esa información, y cerró: "Lo que hago o no en Twitter es problema mío".

