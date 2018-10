Andrew Lincoln le dice adiós a TWD con emotiva carta: Me enamoré de la serie en todos estos años

Rick Grimes, interpretado por Andrew Lincoln, se despedirá de The Walking Dead en sus próximos capítulos, lo que tiene triste a muchos de los seguidores de la serie.

Fue el mismo actor quien comenzó a decirle adiós a la producción que lo acompañó por más de ocho años con una emotiva y sincera carta.

De acuerdo al sitio ComicBook, Lincoln le habría enviado el escrito a algunos periodistas donde recuerda su participación en las nueve temporadas de la serie de AMC.

Por acompañarnos en este viaje. Por nueve años de miedo, dolor, rabia y, aceptémoslo, la valentía que han mostrado a través de estos 115 episodios y contando. Gracias por los servicios periodísticos que van mucho más allá de los niveles civilizados de resistencia humana.

Por entender que pese al alto volumen de muertos vivientes, esta en realidad es la historia de lo que es estar vivo. Una historia de esperanza, familia y amistad. Gente sin nada en común que descubre que tiene todo en común. Unidos por su búsqueda de humanidad y de un lugar al cual llamar hogar. Una historia que, tal vez, tiene más relevancia hoy que lo que tenía cuando comenzamos.

Ha sido el rol más emocionante, desafiante y satisfactorio de mi carrera y, por la mayor parte de una década, la mayor aventura de mi vida profesional. Esta temporada se siente como la serie de la que me enamoré hace todos esos años y el mundo al que nos estábamos encaminando cuando terminamos el piloto todos esos años atrás.

Según mis propios cálculos aproximados, he matado más de 400 zombies durante la apocalipsis. Perdí un caballo, encontré un caballo. Perdí a una chica…eso no funcionó bien. Una vez comí un perro. Use un poncho de carne dos veces. Escape de un grupo de caníbales hipsters. Sin mencionar que me han disparado dos veces, me han golpeado con un bate de baseball, me han apuñalado tres veces, mordí la garganta de un hombre (Lo siento, eso fue raro y tenía sabor a pollo) y reparé mis botas vaqueras 12 veces.

Comenzamos como una película independiente y años después nos convertimos en un acrónimo de tres letras (¿wtf?). Durante el camino, hemos tenido el placer único de conocer a entusiastas de los zombies de todo nuestro maravilloso planeta azul. Desde Tokyo a Trinidad la gente se ha unido por su amor a esta historia de supervivencia…y el cabello extraordinariamente delicioso de Norman Reedus.

Ha sido un viaje salvaje formado por la relación entre la serie, los fans de la serie y, no en una pequeña medida, ustedes la buena gente de la prensa.

Espero con ansias para seguir su cobertura de la serie y mis amigos en Atlanta por las temporadas que vendrán, y lo que tienen planeado es increíble.

Así que, gracias.

Por todo.