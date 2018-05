Andrew Lincoln dejará The Walking Dead en la novena temporada

Andrew Lincoln, Rick Grimes en The Walking Dead, abandonará la serie tras la novena temporada. Según informan medios estadounidenses, el actor ya comunicó a los productores su decisión de marcharse de la serie de los zombis.

Lincoln ha liderado desde la primera de las ocho temporadas y la posta como protagonista la tomará Norman Reedus, que interpreta a Daryl, quien firmaría un contrato de 20 millones de dólares, según Deadline.



Además de Lincoln, la actriz Lauren Cohan, Maggie en la ficción, aparecerá solo en seis capítulos de la próxima entrega, luego de no lograr un acuerdo con AMC para mejorar su salario. Además, a comienzos de 2019 estrenará la serie Whiskey Cavalier.

The Walking Dead también cambiará de “showrunner”. Angela Kang tomará el puesto de Scott Gimple, encargado ahora de los contenidos del universo de la franquicia, que incluye The Walking Dead, Fear the Walking Dead y cualquier otro proyecto que expanda el mundo creado por Robert Kirkman.